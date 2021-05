Ako zmeniť kultúru fungovania a riadenia školy? Je to jedna z najťažších úloh. Stáročia sme boli hierarchicky a mocensky nastavení. Je čas to zmeniť a tak príkladom dospelých vytvárať to najzdravšie prostredie pre žiakov.

Pedagogičky zo Slovenskej komory učiteľov hovoria o význame demokratizácie v školskom prostredí.

video //www.youtube.com/embed/uZCvb48j7po