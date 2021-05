Príbeh učiteľky, aký píšu naše školy

Som učiteľka v základnej škole. Som mama troch detí, samoživiteľka. Najprv som pracovala dva roky v jednej škole, keď už prešiel čas dostať trvalý pracovný pomer,

prepustili ma a na moje miesto vzali novú učiteľku. Tiež len na dva roky. A takto tam už je dnes tretia. Ostala som bez práce s úverom na krku. Nakoniec po niekoľkých mesiacoch som našla prácu ďalej od domova. Veľmi som sa tomu tešila. Dostala som triednictvo a vysnívanú triedu žiakov. Úžasné – to je to čo má baví, napĺňa a spĺňa moje predstavy o ideálnej práci. Nástup bol najprv veľmi zvláštny. Miestnosť triedy vo veľmi zlom stave. Fuh. Vyhrnula som rukávy, maľovala som, strihala, lepila a šila, kým som nespravila z toho miesta aspoň minimálne prostredie vhodné pre mojich nových žiakov. Keď som prosila vedenie školy o príspevok na pomôcky a úpravu triedy, odpoveď bola záporná. Naopak, ešte som bola na porade pred všetkými učiteľmi vykričaná, že ostávam v práci dlho a nepýtala som si na to špeciálne povolenie od riaditeľky školy. Šikanu zo strany vedenia som zažila nespočetne krát. Hneď po prvej porade ma zavolala riaditeľka a začala kričať, že ako to, že mám certifikáty s príplatkom a robím si druhú atestáciu. Bola som obvinená ako klamárka, že naša škola nepotrebuje takých zamestnancov a že by ma neboli vzali, kebyže toto vedia. Opäť sa zopakoval scenár, ani napriek prísľubu som nedostala trvalý pracovný pomer, po dvoch rokoch ma zase prepustili s dovetkom, že sú síce s mojou prácou veľmi spokojní, ale nemôžu si dovoliť ma zamestnať trvalo. Znesiete šikanu, tlak, utrpenie kvôli deťom a nakoniec aj tak skončíte na ulici. Na moje miesto pôjde mladá nekvalifikovaná učiteľka, príbuzná riaditeľky. Dlhodobo som bola jedna z mála učiteľov, ktorý vykazoval nejaké aktivity, angažoval sa aj v mimoškolských aktivitách školy. So žiakmi a rodičmi som mala vynikajúce vzťahy.

Kým je riaditeľ školy absolutistický vládca vo svojej firme s okruhom svojich prívržencov nikam sa nepohneme. Dá sa s tým niečo robiť? Na koho sa obrátiť? Cítim sa nahnevaná, zúfalá, demotivovaná, sklamaná a podvedená. Zamýšľam sa nad tým, či chcem naďalej zostať v školstve alebo si budem hľadať prácu niekde inde…

učiteľka zo ZŠ

Podeľte sa a napíšte nám Vaše skúsenosti na demokracia@sku.sk

Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.